Marmaris'te tur teknesi battı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlük tur teknesi battı.

Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, meydana geldi. İddiaya göre, 110 yolcusuyla denize açılan 'Bigboss Diamond' isimli tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi.

Arızanın fark edilmesi üzerine tekne, karaya yakın bir noktaya yönlendirildi. Teknedeki yolcular, bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi.

Tekne sulara gömüldü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken konuyla ilgili soruşturma başlatılıdğı bildirildi.