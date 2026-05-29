Marmaris'te tur teknesi battı: Valilik herkesin tahliye edildiğini duyurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlük tur teknesi battı.

Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, meydana geldi. İddiaya göre, 110 yolcusuyla denize açılan 'Bigboss Diamond' isimli tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi.

Arızanın fark edilmesi üzerine tekne, karaya yakın bir noktaya yönlendirildi. Teknedeki yolcular, bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi.

Tekne sulara gömüldü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken konuyla ilgili soruşturma başlatılıdğı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Akvaryum Koyu açıklarında içerisinde 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 148 kişinin bulunduğu tur teknesinin su almaya başladığı ihbarı üzerine ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, teknede bulunan vatandaşlarımız çevredeki teknelerin de desteğiyle güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli şekilde kıyıya ulaştırılmıştır."

Olayla ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin Marmaris Kaymakamlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.