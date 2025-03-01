Marmaris'te yanan ormanlarda fidanlar boy verdi

Cavit AKGÜN-Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlara dikilen fidan çalışması sonuç verdi. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

İLK FİDANLAR 11 KASIM'DA TOPRAKLA BULUŞTU

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi. İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması da yapıldı. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi. (DHA)

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