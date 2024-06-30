Marmaris'teki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Gölge Koyu'nda saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 helikopter ve 4 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 5 hektar alanın yanarak zarar gördüğü bölgede ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.