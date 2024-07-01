Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yangın esnasında karavanla bölgede oldukları tespit edilen P.S. (39), H.S. (43) ve U.S.'nin (47), jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangınının söndürülmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, ulaşımın zor, elektrik nakil hatları ve arıcıların bulunmadığı noktadan başlayan yangına, bölgedeki kampçıların neden olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında yangın esnasında karavanla bölgede oldukları tespit edilen P.S. (39), H.S. (43) ve U.S. (47) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edilmişti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.