Marmaris Yeni Yıl Festivali’nde eğlence, Josh Island konseriyle devam etti

(MUĞLA) - Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında sahne alan Lüksemburglu pop müzik sanatçısı Josh Island, izleyenlere eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Marmaris Yeni Yıl Festivali, konserler, halk dansları ve DJ performanslarıyla aralık ayına renk ve heyecan katmaya devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikler, her akşam yüzlerce kişiyi bir araya getirerek, yeni yıl ruhunu tüm şehre yayıyor.

Festival kapsamında sahne alan Lüksemburglu pop müzik sanatçısı Josh Island, enerjisi ve sevilen şarkılarıyla meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı. Marmaris’i çok sevdiğini söyleyen genç sanatçı, performansı boyunca izleyenlerle sıcak bir bağ kurdu; sahne enerjisiyle meydanda coşku dolu anlar yaşandı.

Aralık ayı boyunca sürecek festival programı; konserler, dans gösterileri, atölyeler ve özel etkinliklerle zenginleşerek devam edecek. Mini lunaparkta çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik alanı, ışıkları, müziği ve renkli ambiyansıyla yeni yıl coşkusunu her yaşa yayacak.