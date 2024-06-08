Marmarisli milli futbolcu Marmaris’te açılışa katıldı

Türk Milli Futbol Takımı orta saha oyuncusu ve Süper Lig’de Beşiktaş Spor Kulübü’nde oynayan Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğup büyüyen Salih Uçan, ablasının güzellik merkezinin açılışına katıldı.



Muğla’nın gururu olan milli futbolcu Salih Uçan, ablası güzellik uzmanı Yasemin Uçan’a ait güzellik merkezinin açılışında pasta keserek tüm davetliler ile teker teker fotoğraf çektirdi. Marmaris Çıldır Mahallesi’nde düzenlenen açılış organizasyonuna Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Fatma Gül Yörük, Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve ilçenin tanınmış simaları milli futbolcunun davetlisi olarak katılım sağlayarak açılış kurdelesini birlikte kestiler. İç mimarisi ve dekorasyonunu mimar Müzeyyen Alkan Onat ve Mimar Zeynep Memik’in yaptığı güzellik salonunun açılış organizasyonda davetlilere çeşitli ikramların yanı sıra, Yasemin Uçan imzalı güzellik bakım ürünleri hediye edildi.

Milli Futbolcu ve Beşiktaş oyuncusu Salih Uçan ablası Yasemin Uçan ile birlikte yaptığı açılış konuşmasında, "Memleketim Marmaris’e yakışır bir işletme kazandırdığımız için çok mutluyum. Futbol kariyerime adım attığım Marmaris’ten çıkıp milli takım oyuncusu ve Beşiktaş gibi büyük bir takımda yer almak çok gurur verici" diyerek açtıkları yeni işletmenin herkese hayırlı olması dileklerini iletti.