Marmarisliler, Hıdırellez'ı coşkuyla kutladı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi’nin Hıdırellez Şenliği’nde vatandaşlar baharın gelişini coşkuyla kutladı. Şenliğe katılarak Hıdırellez ritüellerini yerine getiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hıdırellez'in ülkemize ve dünyaya sevgi, barış, sağlık, huzur ve adalet getirmesi umuduyla tutulan tüm dileklerin gerçekleşmesini diliyorum" dedi.

Marmaris Belediyesi, baharın müjdesicisi Hıdırellez'i, halk plajında düzenlediği etkinlikler ile kutladı. Şenlikte, canlı müzik eşliğinde dans eden vatandaşlar dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı; yakılan ateşin üzerinden atladı. Marmaris’e özgü keşkek ikramının da yapıldığı etkinliğe yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.

"Tutulan tüm dileklerin gerçekleşmesini diliyorum"

Ünlü de meclis üyeleriyle birlikte geceye katılarak Hıdırellez ritüellerini yerine getirdi. Ateşin üzerinden atlayan ve ağaca dileğini asan Ünlü, "Bu akşam coşkumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellez'in ülkemize ve dünyaya sevgi, barış, sağlık, huzur ve adalet getirmesi umuduyla tutulan tüm dileklerin gerçekleşmesini diliyorum" diye konuştu.