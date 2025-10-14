Marmarisspor'un isim çilesi

MARMARİS, (DHA)- EGE futbolunu yıllarca üst liglerde temsil eden, bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen Marmaris Belediyespor, isim değişikliğine onay çıkmadığı için Milas FK adıyla mücadele ediyor. 2009'da profesyonel liglerden çekilip, bu sezon ilçede elbirliğiyle sporda yeni yapılanmaya giden Marmaris Belediyespor, sezon öncesi Doktor Alp Milasspor'un yarışmacı haklarını devraldı. Milas ekibi, kulübü devretmeden önce sponsorluk anlaşmasının bitmesiyle adını Milasspor Futbol Spor Kulübü olarak tescil ettirdiği için aynı sezon içinde ikinci isim değişikliğine Futbol Federasyonu'ndan onay çıkmadı.

Kadrosuna Cenk Özbey, Onur Kıntaş, Mustafa Değirmenci ve Soner Birinci gibi yıllarca üst liglerde oynayan tecrübeli futbolcuları katan Marmaris ekibi, Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'un ilk haftasında grubun iddialı takımı 1923 Afyonkarahisar SK'yla evinde 0-0 berabere kaldı. Maçı Marmaris İlçe Stadı'nda, tarihi renkleri olan siyah-beyazlı formayla taraftarı önünde oynayan Marmaris ekibi, sahaya Milas FK adıyla, Milas logosuyla çıkmak zorunda kaldı. İsim sıkıntısına çözüm arayan Marmaris Belediyespor, bu sezonluk takımın önüne Marmaris adını isim sponsorluğu olarak koymak için girişim yaptı.

