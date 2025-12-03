Marmaris’te 1 milyardan fazla borç ödendi

Marmaris Belediye Meclisi, 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda hem belediyenin mali tablosuna ilişkin önemli veriler paylaşıldı hem de yeni kararlar alındı. Burada bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve geldikleri günden bu yana 1 milyar 726 milyon liralık borcun ödendiğini, belediyenin kalan borcunun 180 milyon liraya düştüğünü ve 2025 yılı bütçesinin 412 milyon lira fazla verdiğini açıkladı.

Mali disiplinin göreve geldikleri ilk günden bu yana öncelikli konu olduğunu söyleyen Ünlü, “Bir kurum güçlü olursa hizmet üretebilir. Marmaris Belediyesi olarak bugüne kadar 1 milyar 726 milyon lira borç ödedik. Bunun çok büyük bir kısmı geçmiş dönemden gelen borçlardı. Bu borçları disiplinle, tasarruf ederek ve planlı hareket ederek kapattık” dedi.

28 Kasım 2025 itibarıyla belediyenin toplam borcunun yaklaşık 180 milyon liraya düştüğünü belirten Ünlü, belediyenin yalnızca borç azaltmakla kalmadığını, bütçe yönetiminde de önemli bir başarıya imza attığını ifade ederek 2025 yılı bütçesinin 412 milyon lira fazla verdiğini açıkladı.

“2023 yılında 297 milyon lira, 2024 yılında ise 80 milyon lira bütçe açığımız vardı. Bu yıl ise 412 milyon lira artıdayız. Açık veren belediyeden fazla veren belediyeye dönüşmüş durumdayız” diyen Ünlü, gelir tahsilatında rekor seviyeye ulaşıldığını da belirtti. Hedeflenen 1 milyar 750 milyon liralık gelire karşılık 1 milyar 668 milyon liralık tahsilat yapıldığını söyleyen Ünlü, bunun yüzde 95,32’lik tahsilat oranı anlamına geldiğini ifade etti.

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Konuşmasının sonunda tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Ünlü, “Bu başarı tek bir kişinin başarısı değil. Başkan yardımcılarımız, mali hizmetler müdürlüğümüz, birim müdürlerimiz ve sahada çalışan bütün arkadaşlarımız bu disiplin için büyük emek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Marmaris’i hep birlikte hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda, Marmaris Belediyesi bünyesinde Araştırma Geliştirme Müdürlüğü kurulması kararı da alındı. Ayrıca Marmaris Belediyesi’nin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olmasına yönelik gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Birliğe Marmaris Belediyesi temsilcisi olarak Müjgan Gürgan seçildi.