Marmaris’te 170 milyon TL’lik yatırım

Marmaris Belediyesi tarafından kente kazandırılan yaklaşık 170 milyon TL’lik yatırımların toplu açılışı ile belediye hizmet filosuna dahil edilen araçların hizmete alım töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi. Program gün boyunca sürdü.

Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa; CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP PM Üyesi Ecevit Keleş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Marmarisli katıldı.

Günün ilk programında Marmaris Belediyesi envanterine kazandırılan iş makinelerinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Belediye kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla envantere eklenen 1 greyder, 1 ekskavatör, 2 forklift, 2 silindir, 2 çift kabin kamyonet, 2 traktör ve 1 kum eleme aracı düzenlenen törenle hizmete alındı.

Program, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin oluşturduğu Sıfır Atık Orkestrası ile başladı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan enstrümanlarla sahnelenen performans, çevre duyarlılığı mesajı verirken katılımcılardan büyük alkış aldı.

KALICI HİZMET ÜRETİYORUZ

Açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’in turizm kenti olmasının getirdiği sorumluluklara dikkat çekerek, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin mali yapısını, insan kaynağını ve hizmet kapasitesini güçlendirmeye öncelik verdiklerini vurguladı.

Ünlü, “Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar, Marmaris Belediyesi’nin güçlü iradesinin ve üretken belediyecilik anlayışının somut sonucudur. Biz sadece günlük belediyecilik yapmıyoruz; Marmaris’i geleceğe taşıyan, kalıcı ve nitelikli hizmetler üretiyoruz” dedi. Ünlü, konuşmasında ayrıca 2026 yılı için planlanan; Kordon Caddesi Yayalaştırma Projesi, huzurevi, taziye evi, katlı otopark, kent lokantası, kır gazinosu, İçmeler Meydan ve Halk Kafe, nikâh salonu, emekli lokali, Patili Park, spor sahaları ve diğer projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “Hayata geçirilen bu yatırımlar Marmaris’in çehresini değiştiriyor. Belediye Başkanımız Acar Ünlü büyük bir kararlılıkla çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla Marmaris’in yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Ünlü’nün kamu alanları, çevre ve kent hakkı konusundaki kararlı duruşunun arkasında olduklarını vurguladı. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle yeni araçlar resmen hizmete alındı.

TOPLU AÇILIŞ PTT SOKAĞI’NDA YAPILDI

Araç teslim töreninin ardından protokol üyeleri yürüyerek PTT Sokağı’nda düzenlenen toplu açılış törenine geçti. Marmaris Çarşı’da devam eden yayalaştırma ve düzenleme inşaatlarının devam ettiği sokaklarda yapılan incelemenin ardından geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan ve Marmaris’in gözde alanlarından biri olan PTT Sokak’a geçildi. Burada düzenlenen toplu açılışta Halk Plaj Kafe, Halk Plaj Büfe, Çarşı Bölgesi Yaya Yolu Düzenlemesi, PTT Sokağı Düzenlemesi, Turunç Meydan Düzenlemesi, Bağlıiçi Yol Düzenlemesi 1. Etap, Camiavlu Yol Düzenlemesi ile kırsal mahallelerde yapılan 40 kilometrelik yol çalışmaları hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri PTT Sokağı’nı birlikte gezerek çalışmaları yerinde inceledi.