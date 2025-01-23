Marmaris’te 45 işçi zehirlendi: İşyeri ve yemek firması hakkında soruşturma başlatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 45 işçi, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İşçiler, tedavilerin ardından taburcu edildi. İşyeri ve yemek hizmetini sağlayan firma hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Muğla'da inşaatta çalışan 45 işçinin yedikleri yemekten zehirlenmesi nedeniyş işyeri ve yemek firması hakkında soruşturma başlatıldı.
,Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan işçiler akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan işçilere sağlık ekipleri gıda zehirlenmesi şüphesi ile ilk müdahalelerini gerçekleştirildi.
Tedavilerinin ardından işçiler taburcu edildi.
İşyeri ve yemek hizmetini sağlayan firma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, gıda güvenliği ve hijyen şartlarının araştırılacağı öğrenildi.