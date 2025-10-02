Marmaris’te Deniz Ürünleri Festivali başladı

Marmaris Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Deniz Ürünleri Festivali, açılış töreniyle başladı. Selimiye’de başlayan Türkiye'nin ilk deniz ürünleri festivalinde canlı yemek yapımları, yemek sunumları, tadımlar, dans gösterileri ve müzik performansları gerçekleşti.

Selimiye kordonda kurulan festival alanında Doç. Dr. Selma Atabey balık köftesi, Ahmet Şengül lagos sarma, Hüseyin Tümtaş napolitan soslu beğendili karides, Vahide Yağcıoğlu karidesli flambe yaparken Tufan Keser ise atıksız mutfak performansını sergiledi. Şeflerin yaptığı tabaklar büyük beğeni alırken stantlarda da deniz ürünleri tadımları gerçekleşti. Ünlü belgesel yapımcısı Savaş Karakaş’ın moderatörlüğünde yapılan ‘Denizlerimizdeki İstilacı Türler’ konulu panelde ise Su Ürünleri Mühendisi Dr. M. Tunca Olguner ve Şehir Planlamacısı Sosyolog Gizem Akdoğan mavi sulardaki tehlikelerle ilgili vatandaşı bilgilendirdi.

Festivalin resmi açılışı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın da katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü ile gerçekleşti. Yürüyüşe Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Marmaris Temsilcisi Suat Esin, festival paydaşları, bölge sakinleri, tatilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MARMARİS’E ÖZGÜ LEZZETLER

Yürüyüşün ardından gerçekleşen açılış töreninde konuşan Başkan Acar Ünlü, Marmaris’in denizi ve doğası kadar gastronomisinin de özel olduğunu belirterek, “5 gün boyunca Marmaris’in gastronomisi kuvvetli olan Selimiye, Söğüt, Bozburun ve Taşlıca’da başka yerde tadamayacağına inandığımız lezzetleri tadacağız. 5 gün boyunca Ege Denizi’nin taptaze mahsulleri, usta şeflerin dokunuşlarıyla unutulmaz lezzetlere dönüşecek. Bu festival turizmi 12 aya çıkarma idealimizde çok önemli bir basamak. Turizmin artık çehre değiştirdiği bu dönemde kendimize özgü olanla hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bize özgü olan bu deniz ürünleriyle de hep birlikte bu festivali hayata geçirdik. İnanıyoruz ki ileriki yıllarda da coşkusunu arttırarak devam edecek. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Halk oyunları, sirtaki ve Latin danslarıyla renklenen ilk günün finalini ise ünlü pop sanatçısı Mansur Ark yaptı. 90’ların birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, eğlenceyi doruğa çıkardı.