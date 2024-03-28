Marmaris’te domuzlar şehre indi
Kaynak: İHA
Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Marmaris’te doğal ortamlarında yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar zaman zaman şehre inerek yiyecek arıyor.
Şirinyer Mahallesi oteller bölgesine gelen iki domuz o sırada araçla geçmekte olan yurttaşlar tarafından görüntülendi.
Kendilerine yaklaşan aracı gören domuzlar, yurttaşlardan kaçmayıp yiyecek aramaya devam etti.
O anlar vatandaşların kamerasına yansırken, domuzlar bir süre sonra ormanlık alana giderek bölgeden uzaklaştı.