Marmaris’te domuzlar şehre indi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.



Marmaris’te doğal ortamlarında yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar zaman zaman şehre inerek yiyecek arıyor.

Şirinyer Mahallesi oteller bölgesine gelen iki domuz o sırada araçla geçmekte olan yurttaşlar tarafından görüntülendi.

Kendilerine yaklaşan aracı gören domuzlar, yurttaşlardan kaçmayıp yiyecek aramaya devam etti.

O anlar vatandaşların kamerasına yansırken, domuzlar bir süre sonra ormanlık alana giderek bölgeden uzaklaştı.