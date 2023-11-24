Marmaris’te ev yangını: 3 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, alevlerin sardığı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı evde bulunan 3 kişi yangında yaralandı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangında yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından yanık tedavisi için ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebinin elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu olduğu tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.