Marmaris’te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, bazı mahallelerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri fırtınaya dayanamadı.

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısının ardından, Marmaris’te gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgarla birlikte Osmaniye Mahallesi’nde ağaçlar yola devrildi.

Bazı aydınlatma direkleri ise ortadan ikiye bölündü. Sabah saatlerine kadar devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yapılan ihbarların ardından bölgeye ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Ulaşıma kapanan Osmaniye Mahallesi’ndeki yolda devrilen ağaç ve aydınlatma direklerinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Marmaris ilçe merkezi ve mahallelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlı havanın aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.