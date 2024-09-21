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Marmaris’te Galatasaraylılar galibiyet sevinci ile sokaklara döküldü

Galatasaray’ın 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sarı kırmızılılar Marmaris sokaklarına döküldü. Taraftarlar konvoylar oluşturup marşlar eşliğinde tüm ilçeyi dolaştı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:43
  • Giriş: 21.09.2024 23:43
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:44
Kaynak: İHA
Marmaris’te Galatasaraylılar galibiyet sevinci ile sokaklara döküldü


Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe’yi kendi sahasında yenen Galatasaray’ın Muğla’nın Marmaris ilçesindeki tarafları da galibiyet coşkusunu sokaklarda ellerinde takım bayrakları ile konvoy yapıp tüm şehri marşlar ve kornalar ile turlayarak yaşadı. Marmaris ilçe merkezindeki meydanda buluşup toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile de coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çıkan tartışmalara polisler müdahale ederek kavgaların büyümesini engelledi.

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