Marmaris’te güzellik salonları mercek altında

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki güzellik salonlarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde hijyen, ruhsat ve yeterlilik belgeleri tek tek incelendi.

Marmaris Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede faaliyet gösteren güzellik salonları denetlendi. Denetimler, Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri ve Ruhsat Denetleme Müdürlüğü’nden iki görevli, zabıta personeli ile İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden üç doktorun katılımıyla yürütüldü.

İlçe genelindeki işletmelerde yapılan kontrollerde, iş yeri çalışma ruhsatları, çalışanlar ve mesul müdürlerin yeterlilik belgeleri, kullanılan cihaz ve ekipmanların sağlık açısından uygunluğu ile sterilizasyon başta olmak üzere hijyen koşulları incelendi.

Denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin gerekli yazılar işletmelere tebliğ edilirken, tutanak tutuldu. Eksik belge ve uygulamaların yasal süre içerisinde tamamlanması istendi. Sürelerin dolmasının ardından söz konusu iş yerlerinin yeniden denetleneceği bildirildi.