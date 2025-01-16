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Marmaris’te heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 16.01.2025 19:30
  • Giriş: 16.01.2025 19:30
  • Güncelleme: 16.01.2025 19:32
Kaynak: İHA
Marmaris’te heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde heyelan nedeniyle karayolları ulaşıma kapandı.

Aktaş mevkiinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan topraklar karayoluna yuvarlandı. Heyelan sırasında yolda kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, heyelanın nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, toprak kaymasının devam ettiği bölgede güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı.

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