Marmaris’te Motosiklet can aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 35 yaşındaki A.K. yaşamını yitirdi.

Kaza, Yeni Datça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AOL 871 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A. K. motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında Marmaris Belediyesi’ne ait çalışma levhası ve yığılı halde bulunan parke taşlarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı müdahalede bulundu, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kafasında kaskı olmadığı öğrenilen K. nın cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Marmaris Cumhuriyet başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol üzerinde bırakılan çalışma levhaları ve parke taşları vatandaşların tepkisine neden oldu.



