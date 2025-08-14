Marmaris’te motosiklet kazası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.



Kaza, Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken hafif şekilde yaralanan sürücü vatandaşların da yardımıyla yol kenarına alındı. Vatandaşlar kazanın meydana geldiği Yeniyol Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi üzerindeki eski Datça yolu karşısındaki ışıkların bulunduğu beton yolda da sürekli kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden bu konuda önlem almalarını istedi.