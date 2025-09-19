Marmaris’te orman ve deniz temizliği

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çevre etkinliğinde öğrenciler, veliler, belediye ekipleri ve deniz polisi, hem ormanda hem denizde temizlik yaptı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileriyle birlikte Kazım Koyuncu Milli Parkı’nda kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinliğe 60 öğrenci katılırken, Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü ve temizlik personeli de öğrencilere eşlik etti. Önceki gün belediyenin Sıfır Atık Sorumlusu Gözde Arslan tarafından verilen seminerde atık yönetimi, ambalaj ayrıştırma ve sıfır atık bilinci konusunda bilgi alan öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uygulayarak doğayı koruma konusunda farkındalık kazandı.

Denizden 55 torba çöp çıkarıldı

Çalışma sonunda, ormanlık alanda öğrenciler, veliler ve belediye ekipleri iş birliğiyle 45 torba atık toplandı. Aynı anda deniz polisi dalgıçlarının yürüttüğü deniz dibi temizliğinde ise 55 torba çöp çıkarıldı. Denizden araba lastikleri, çamaşır makinesi parçaları, cep telefonları, halı gibi malzemeler ile ormanlık alanda çok fazla sayıda cam şişe, plastik parçaları toplandı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, öğrenci katılımının bu tür etkinliklerde ayrı bir değer taşıdığını vurguladı.