Marmaris’te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Marmaris'te orman yangını çıktı. Alevler, 1,5 saatte söndürülürken toplam 1 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 1 hektar alan zarar göndü.

Marmaris -Datça kara yolu yakınındaki İnbükü Koyu'nda bugün saat 04.37'de orman yangını çıktı.

Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen yangına ilk etapta karadan orman işletme şefliğine bağlı ekipler ile müdahale edildi.

Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Günün aydınlanmasıyla hava araçlarının da müdahalesi başladı.

Alevler, 1,5 saatte söndürülürken toplam 1 hektar alan zarar gördü.