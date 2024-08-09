Marmaris’te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahal ediliyor.
Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.