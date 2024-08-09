Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmaris’te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 09.08.2024 13:38
  • Giriş: 09.08.2024 13:38
  • Güncelleme: 09.08.2024 13:41
Kaynak: DHA
Marmaris’te orman yangını
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahal ediliyor.

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BirGün'e Abone Ol