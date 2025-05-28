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Marmaris’te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin karadan ve havadan alevlere müdahalesi başladı.

Güncel
  • 28.05.2025 16:59
  • Giriş: 28.05.2025 16:59
  • Güncelleme: 28.05.2025 16:59
Kaynak: İHA
Marmaris’te orman yangını
Fotoğraf: İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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