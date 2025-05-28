Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.