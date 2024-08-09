Marmaris’te orman yangını: Soruşturma başlatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.