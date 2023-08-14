Marmaris’te taksi denetimlerine hız verildi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri, şehir içi trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde ilerlemesi amacıyla ve vatandaşlardan gelen taksimetre şikayetleri üzere taksi şoförlerine yönelik trafik denetimlerini sıklaştırdı.



Gözde turizm kentlerinden Marmaris kent merkezi son yıllarda artan nüfus ve turistik faaliyetler nedeniyle trafiğin yoğun ve trafik düzeni ve güvenliği sorunları, Marmaris halkının şikayetlerine sebep olmuştu. Düzenli olarak yapılan trafik denetimleri özelliklere taksiler için sıklaştırılmaya başladı.



Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro amiri Komiser Alperen Aykırı "Şehiriçi trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi, hem yerel halkın hem de turistlerin memnuniyeti için büyük önem taşıyor. Trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş alışkanlıkları oluşturmak, herkesin sorumluluğunda. Bu amaçla taksi şoförlerimize yönelik denetimleri sıklaştırarak, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyoruz" diyerek son 1 haftada 17 taksi şoförüne taksimetre açmamak ve emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandığını belirtti.



Trafik polisleri yapılan denetimler dahilinde taksi şoförlerinin sürüş ehliyetleri, araçların bakım durumları, hız sınırlarına uyum, emniyet kemeri kullanımı, taksimetre açılıp açılmadığı gibi unsurları kontrol etti. Ekipler denetimlerin hafta içi hergün ve her saat ilçenin farklı noktalarında uygulanacağını taksi, dolmuş şoförlerine yönelik uygulamaların daha da sıklaşacağını bildirdiler.