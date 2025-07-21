Marmaris’te tehlikeli motosiklet yolculuğuna ceza

Muğla’nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken motosikleti tehlikeli şekilde kullanan 2 sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansırken, trafik ekipleri ise 2 motosiklet sürücüsünü affetmedi.



Marmaris-Muğla yolunda motosikleti tehlikeli şekilde kullanan gençler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntüleri Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne ileten vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, motosiklet sürücülerini tespit ederek gerekli idari işlemi gerçekleştirdi. Gençlere "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası uygulandı.