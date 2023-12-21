Marmaris’te trafik kazası: 3 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kamyon ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Turgut Mahallesi Bozburun Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (34) idaresindeki 48 SY 370 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen S.O. (53) yönetimindeki 48 N 3844 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kamyon yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada kamyon ve ticari araç sürücüleri ile ticari araçta yolcu konumunda bulunan N.K. (40) yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerini yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.