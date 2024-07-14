Marmaris’te tur teknesinde yangın: Yaralılar var

Marmaris'te ahşap bir tur teknesinde çıkan yangın sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gtur teknesinde yangın çıktı. Yangın sonucu teknede bulunan bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ile Yunanistan arasındaki Keçi Adası yakınlarında bulunan tur teknesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 2 kişi yaralandı.

Kısa sürede tüm tekneyi saran yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada denizin ortasından yükselen dumarı gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi’ne ambulanslar sevk edildi. Resmi olmayan bilgilere göre, yanan gezi teknesinden şu ana kadar 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.