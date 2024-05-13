Marmaris’te ‘Türk-Fransız-Alman Dostluk Konseri’

Bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Alman-Fransız-Türk Dostluk Konseri'yle başladı.

Berkay SAĞOL

Hemithea Tapınağı ve Kastabos Kutsal Alanı’ndan ilham alarak 11 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF’24) Alman-Fransız-Türk Dostluk Konseri'yle başladı. Quator A Cordes 'Amici' Oda Müziği Topluluğu ile MAKSAD Oda Müziği Topluluğu’nun yer aldığı konser Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sopranolar Dilan Ayata ve Aydan Genç’in sahne aldığı konserde sanatçılara, Quatuor A Cordes Amici ve MAKSAD Oda Müziği Topluluğu eşlik etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği iki bölümden oluşan dostluk konserinin organizasyonunu ise Gabriel Henriet ve Dr. Samir Gülahmedov üstlendi.

Marmaris’in adını sanatla da duyuran festivalin bu anlamda çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm sanatseverleri bir buçuk ay devam edecek festivalin etkinliklerine davet etti. Konser sonunda Ünlü ve MAKSAD Başkanı Doç. Dr. Samir Gülahmedov, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Klasik Batı müziği, caz ve blues konserlerinin yanı sıra; koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapan festival 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Yaklaşık 50 gün sürecek ve birçok söyleşi, tiyatro ve konsere ev sahipliği yapacak festival kapsamında; Fazıl Say, Serenad Bağcan, Marcelo Nisinman, Gaye Su Akyol, Yekta Kopan, Esther Abrami ve Ferit Odman gibi çok sayıda önemli isim sanatseverlerle bir araya gelecek.