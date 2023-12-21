Marmaris’te yağmur mesaisi

Marmaris’te Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur olumsuz bir durum yaşanmadan atlatıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü’nün Ege Bölgesi ve Muğla ilçelerinde yoğun yağış beklendiğine dair uyarısı sonrasında Temizlik Ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Özellikle kuru yapraklar nedeniyle tıkanabilecek yağmur suyu giderleri kontrol edildi.

Gerekli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak kapaklar suyun rahat gitmesi amacıyla açık bırakıldı.

Yağmur öncesi çalışmalar işe yaradı ve sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur suları herhangi bir taşkına sebep olmadı.

Müdürlük yetkilileri çalışmaların 7/24 devam edeceğini belirtti.