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Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesine ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Güncel
  • 14.10.2023 21:42
  • Giriş: 14.10.2023 21:42
  • Güncelleme: 14.10.2023 21:47
Kaynak: İHA
Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
İHA

Marmaris'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, Armutalan Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana düşen yıldırım sonrası bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. 

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