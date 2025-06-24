Marmaris’teki orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Marmaris Mezargediği mevkiinde çıkış sebebi henüz netleştirilemeyen yangına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler çevreye yayılmadan söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.