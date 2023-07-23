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Marmaris’teki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 18:48
  • Giriş: 23.07.2023 18:48
  • Güncelleme: 23.07.2023 18:48
Kaynak: İHA
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Marmaris’teki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Selimiye Mahallesi Cami yanı mevkiinde sat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri ile çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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