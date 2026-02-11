Marsilya’da De Zerbi dönemi sona erdi

Olimpik Marsilya, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştiği belirtilerek, İtalyan teknik adama katkıları için teşekkür edildi.

Kulübün açıklamasında, “Özellikle 2024/25 sezonunda elde edilen ikincilik başarısıyla öne çıkan katkıları nedeniyle Roberto De Zerbi’ye özverisi, bağlılığı ve profesyonelliği için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

BAŞARI VE KIRILMA NOKTASI

De Zerbi yönetiminde 2024/25 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Marsilya, Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Ancak son dönemde alınan sonuçlar ve Avrupa’daki hedeflerin uzağında kalınması kulüp içinde baskıyı artırdı. Fransız temsilcisi bu sezon ligde 21 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyordu.

MURİLLO KRİZİ SOYUNMA ODASINI SARSTI

Ayrılık sürecinin arka planında ise kış transfer döneminde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Panamalı savunmacı Amir Murillo’nun kadro dışı bırakılması ve ardından Beşiktaş’a transferi, takım içinde ciddi rahatsızlık yarattı.

İddiaya göre De Zerbi’nin Murillo’yu “yeterince istekli olmadığı” gerekçesiyle A takımdan düşürmesi bazı oyuncular tarafından sert ve adaletsiz bulundu. Bu kararın soyunma odasında güven kaybına yol açtığı ve teknik heyetle oyuncular arasındaki bağın zayıfladığı öne sürüldü.

Paris Saint-Germain karşısında alınan ağır yenilgi sonrası kulüp içindeki krizin derinleştiği konuşulurken, yaşanan gelişmelerin ardından De Zerbi ile yollar resmen ayrıldı.

Footmercato’nun haberine göre Habib Beye şu anda Roberto De Zerbi'nin yerine geçmesi için en güçlü aday olarak görülüyor.