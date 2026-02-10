Marsilya’da Roberto De Zerbi krizi

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya’da teknik direktör Roberto De Zerbi ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

L’Équipe ve RMC Sport, İtalyan teknik adamın yönetim anlayışı ve takım içi iletişiminde ciddi sorunlar bulunduğunu öne sürdü.

Haberlere göre Marsilya’da bazı oyuncular, De Zerbi’nin çalışma temposu ve iletişim tarzından rahatsızlık duymaya başladı. Teknik ekip ile futbolcular arasındaki bağın zayıfladığı, soyunma odasında huzursuz bir atmosfer oluştuğu iddia ediliyor.

“İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDİYOR” İDDİASI

RMC Sport’un aktardığı bilgilere göre Roberto De Zerbi, kulüp içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle kendisini “ihanete uğramış” gibi hissediyor. Yönetimle ilişkilerin gerildiği, De Zerbi’nin kulüp içindeki bazı karar süreçlerinden dışlandığını düşündüğü belirtiliyor.

Haberde ayrıca Amir Murillo’nun takımdan ayrılışının Marsilya soyunma odasında duygusal bir etki yarattığı ifade edildi. Murillo’nun vedasının bazı oyuncular üzerinde olumsuz etki bıraktığı, bu sürecin takım içi dengeleri sarstığı aktarıldı.

De Zerbi’nin Murillo için yaptığı veda konuşmasında kullandığı ifadelerin ise tartışma yarattığı öne sürüldü. İddiaya göre İtalyan teknik adam, konuşmasında şu sözleri kullandı:

“Hataları takımı etkiledi ama mutsuz değildi. Türkiye’de maaşını ikiye katladı.”

Bu sözlerin, bazı futbolcular tarafından sert ve gereksiz bulunduğu, soyunma odasında farklı tepkilere yol açtığı belirtildi.

MARSİLYA’DAN YALANLAMA HAZIRLIĞI

Öte yandan Marsilya cephesinin, Fransız basınında yer alan bu iddialara kısa süre içinde resmi bir yanıt vermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Kulüp kaynaklarının, yaşananların abartıldığını savunduğu ve De Zerbi’ye olan güvenin sürdüğünü vurgulayacağı aktarıldı.

Ancak kulüp çevresinde oluşan atmosfer, artan söylentiler ve oyuncu rahatsızlıkları, Roberto De Zerbi’nin Marsilya’daki geleceğine dair soru işaretlerini büyütmüş durumda.

Fransız basınına göre Marsilya yönetimi, De Zerbi ile ilgili nihai kararını bu hafta içinde verecek.