Marşın bestesici Nazi bağlantılı çıktı, taraftar tepki gösterdi: Kulüp marşı kaldırdı

Almanya’nın en solcu kulübü olarak bilinen St. Pauli, yıllardır maç öncesi çalınan “Das Herz von St. Pauli” (St. Pauli’nin Kalbi) şarkısını, yazar ve bestecisinin Nazi propagandasıyla olan bağlarının ortaya çıkmasının ardından stadyumdan kaldırdı.

The Athletic'ten Sebastian Stafford'un makalesinde yer alan bilgilere göre, Bloor Nov Kulübün müzesinde görev yapan siyaset ve medya bilimci Celina Albertz’in yürüttüğü araştırma, şarkının hem söz yazarı Josef Ollig’in hem de besteci Michael Jary ile yorumcu Hans Albers’in Nazi dönemiyle olan ilişkilerini açığa çıkardı.

NAZİ PROPAGANDASIYLA KESİŞEN MİRAS

1930’lu ve 40’lı yıllarda Alman sinemasının en ünlü yıldızlarından biri olan Hans Albers, Nazi rejimi boyunca propaganda filmlerinde rol aldı. Besteci Michael Jary ise, rejim için “çok değerli” görülen sanatçılardan oluşan Goebbels’in gizli “Tanrı’nın Lütfuna Mazhar Olanlar” listesinde yer aldı.

Albertz’in bulgularına göre, şarkının söz yazarı Josef Ollig de savaş döneminde Luftwaffe’ye bağlı bir “kriegsberichter” (propaganda muhabiri) olarak çalışmış, cepheden yazdığı metinlerle Nazi ideolojisini yücelten içerikler üretmişti.

“Bu kişiler sadece kültürel figürler değil, aynı zamanda Nazi rejiminin anlatısına hizmet eden propagandacılardı,” diyen Albertz, araştırmayı başlatan motivasyonunun yalnızca şarkının geçmişini öğrenmek olduğunu ama ulaştığı sonuçların St. Pauli camiasında büyük bir tartışmayı tetiklediğini belirtti.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

St. Pauli Başkanı Oke Göttlich, Şubat 2025’te yaptığı açıklamada, “Bu şarkı birçok insan için derin bir anlam taşıyor. Ancak stadyumda çalınan bir marş, herkesi birleştirmeli. Bugün bu mümkün değil,” diyerek şarkının kaldırıldığını duyurdu.

Karar, Millerntor Stadı’ndaki ilk maç öncesinde açıklanınca bazı taraftarlardan yuhalamalar yükseldi. Kulübün güvenlik şefi ve St. Pauli’nin sembol isimlerinden Sven Brux, taraftarlara şöyle seslendi: “Bu şarkıya hepimiz bağlıyız, ben de öyleyim. Ama stadyumda yüzde 30-40’ı rahatsız eden bir marşla birlik sağlanamaz”

Olay, Almanya’da sıkça kullanılan “Vergangenheitsbewältigung” (geçmişle yüzleşme) kavramının futbol üzerinden yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Araştırmayı hazırlayan Celina Albertz, “Savaş sonrası kuşaklar uzun süre bu meseleleri konuşmadı. Pek çok aile kendini kurban olarak gördü, sorumluluk almak istemedi. Ama bugün hâlâ insanların dedeleri hakkında ‘sadece emirleri uyguluyordu’ ya da ‘Nazilerle ilgisi yoktu’ demesini duyuyoruz. Oysa gerçekler çok daha karmaşık.”

Albertz, araştırma nedeniyle sosyal medyada tepkiler alsa da kulüp yönetimi ve taraftarların büyük kısmı tarafından destek gördü. “Birçok insan bu şarkıyla duygusal bağ kurmuş olabilir ama eleştirel hafıza kültürü, rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeyi gerektirir” diyerek tartışmanın önemine dikkat çekti.