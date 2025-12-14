Mars’ta tropik geçmiş izleri: “Milyonlarca yıl yağmur yağmış olabilir”

Bilim insanları uzun süredir Mars yüzeyinde nehirler ve göller bulunduğunu, ancak gezegenin manyetik alanını kaybetmesiyle atmosferinin büyük bölümünü yitirerek bugünkü kurak haline geldiğini düşünüyor. Ancak NASA’nın Perseverance keşif aracının Jezero Krateri’nde bulduğu yeni kaya örnekleri, Mars’ın geçmişinin sanılandan çok daha “ıslak” ve sıcak olabileceğini ortaya koyuyor.

Futurism’de yer alan habere göre, Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan yeni çalışmada araştırmacılar, Perseverance’ın keşfettiği açık renkli benekler içeren kaya parçalarını inceledi. Çakıl taşından büyük kaya bloklarına kadar uzanan bu örneklerin, Dünya’da genellikle tropik iklimlerde oluşan alüminyum açısından zengin kaolinit kili içerdiği düşünülüyor.

GÜÇLÜ BİR İŞARET

Purdue Üniversitesi’nden gezegen bilimci ve Perseverance ekibi üyesi Briony Horgan, bu tür kayaçların oluşumu için uzun süreli ve yoğun su varlığı gerektiğine dikkat çekerek, “Bu kayaçlar, Mars’ta milyonlarca yıl boyunca yağmurun yağdığı, sıcak ve nemli bir iklimin varlığına işaret ediyor olabilir” dedi.

Dünya’da kaolinit kilinin en yaygın olarak yağmur ormanları gibi tropik bölgelerde bulunması, Mars’ın bir dönem “çorak” değil, aksine suyla şekillenmiş bir ekosisteme sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Araştırma ekibi, Mars’taki örnekleri Kaliforniya’nın San Diego bölgesi ve Güney Afrika’daki benzer kayaçlarla karşılaştırarak dikkat çekici benzerlikler tespit etti.

Çalışmanın başyazarı Adrian Broz ise, “Bugün Mars’ta sıvı su yok. Ancak kaolinit gibi mineraller, geçmişte gezegende çok daha fazla su bulunduğunu açık biçimde gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

KESİN YANIT İÇİN YENİ BULGULAR GEREKİYOR

Araştırmacılar, bu kaya parçalarının Jezero Krateri’ne bir zamanlar burada bulunan göle dökülen nehirler aracılığıyla taşınmış olabileceğini ya da bir meteor çarpmasıyla bölgeye saçılmış olabileceğini düşünüyor. Ancak kesin yanıt için Perseverance’ın daha büyük kaya oluşumlarını yakından incelemesi gerekiyor.

“Şu an elimizdeki bu küçük kaya parçaları, Mars’ın iklim geçmişine dair yerdeki en somut kanıtlar,” diyen Horgan, bulguların “uzun süreli, yağışla beslenen ve yaşama elverişli bir ortam” ihtimalini güçlendirdiğini vurguladı.

Bilim insanlarına göre, bu keşif yalnızca Mars’ın geçmişte bir “tropik vaha” olabileceğini göstermiyor; aynı zamanda gezegenin nasıl olup da böylesine dramatik bir şekilde kuraklaştığını anlamak açısından da kritik ipuçları sunuyor.