Mart 2025 kira artış oranı belli oldu! Martta kira zammı yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte Mart 2025 kira artış oranı da netleşti. İşte kiracılar ve ev sahipleri için güncel bilgiler ve hesaplamalar:

MART 2025 ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK’in Şubat 2025 enflasyon verilerine göre:

Aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı: %2,27

Son 12 aylık enflasyon ortalaması: %53,83

Bu veriler ışığında Mart 2025 kira zam oranı da hesaplandı.

MART 2025 KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, konut kiralarına yapılabilecek maksimum zam oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenir. Buna göre Mart 2025 kira artış oranı %53,83 olarak açıklandı.

Bu oran, ev sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği en yüksek zam oranıdır ve bunun üzerinde bir artış talep edilmesi hukuken mümkün değildir.

MART 2025 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı, mevcut kira bedeli üzerine belirlenen %53,83 zam oranının uygulanmasıyla hesaplanır. İşte örnek kira zam hesaplamaları:

Mevcut Kira: 10.000 TL

10.000 TL Artış Oranı: %53,83

%53,83 Yeni Kira Bedeli: 15.383 TL

Ev sahipleri bu oranı aşamaz; ancak daha düşük bir oran belirleyebilirler.

EV SAHİBİ YASAL KİRA ARTIŞ ORANINDAN DAHA FAZLA ZAM YAPABİLİR Mİ?

Hayır. Konut kiralarında en fazla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadar zam yapılabilir. Mart 2025 için bu oran %53,83’tür ve bunun üzerinde bir artış yasal değildir.

EV SAHİBİ KİRA ARTIŞI YAPMAZSA NE OLUR?

Kiracı, mevcut kira bedelini ödemeye devam eder. Ancak ev sahibi zam talebinde bulunabilir ve kira sözleşmesine göre hareket edilir.

KİRACI, KİRA ARTIŞINI KABUL ETMEK ZORUNDA MI?

Evet. Yasal kira artış oranı TÜFE’ye göre belirlendiği için, kiracı bu artışı kabul etmek zorundadır. Ancak ev sahibi yasal sınırın üzerinde bir zam yaparsa, kiracı bunu reddedebilir.

KİRA ARTIŞ ORANI HER AY DEĞİŞİYOR MU?

Evet. Her ay TÜİK tarafından açıklanan yeni enflasyon verilerine göre kira artış oranı belirlenir.

EV SAHİBİ 5 YIL DOLDUĞUNDA KİRACIYI EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, 5 yıllık kira süresi dolduğunda ev sahibi doğrudan tahliye yapamaz. Ancak, 10 yıllık uzama süresi tamamlandığında, ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir. Ayrıca, haklı bir gerekçe sunarak dava açması durumunda, mahkeme kararıyla tahliye süreci başlatılabilir. Ev sahibinin kendisinin veya birinci dereceden yakınlarının konuta ihtiyacı olması halinde de tahliye hakkı doğabilir.

EV SAHİBİ 5 YIL SONUNDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPABİLİR Mİ?

Eğer kiracı aynı evde 5 yılını doldurduysa, ev sahibi kira tespit davası açarak rayiç bedel üzerinden yeni bir kira belirlenmesini talep edebilir. Mahkeme, bölgedeki emsal kira bedellerini inceleyerek yeni kira miktarına karar verir. Ancak bu, doğrudan ev sahibinin insiyatifinde değildir ve mahkeme kararı gerektirir.

Türkiye’de yükselen enflasyon kira artış oranlarını da doğrudan etkiliyor. Mart 2025 itibarıyla uygulanacak %50 kira zam oranı, birçok kiracı için önemli bir mali yük anlamına geliyor. Kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranlarını ve yasal düzenlemeleri dikkatle takip etmelidir.

Özellikle kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde, TÜFE verileri baz alınarak yapılan artışlara göre bütçe planlaması yapmak büyük önem taşıyor.

Güncel enflasyon ve kira artış oranlarını öğrenmek için TÜİK’in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.tuik.gov.tr