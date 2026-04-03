MART 2026 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Mart 2026 enflasyon verileri ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle “Mart 2026 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak”, “enflasyon rakamları açıklandı mı”, “TÜFE Mart 2026 saat kaçta açıklanacak” ve “son enflasyon verileri” gibi aramalar son saatlerde hız kazandı. Gözler şimdi açıklanacak yeni verilerde olurken, şubat ayında oluşan enflasyon rakamları da piyasanın en güçlü referanslarından biri olarak öne çıkıyor.

Henüz Mart 2026 enflasyon verileri açıklanmadı. Mart 2026 enflasyon verileri, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu nedenle ekonomi çevreleri, yatırımcılar, memur ve emekliler ile fiyat hareketlerini takip eden vatandaşlar, yeni açıklanacak TÜFE verilerine odaklanmış durumda.

Yeni veri öncesinde en çok başvurulan referans ise şubat ayı enflasyon tablosu oluyor. Şubat 2026 dönemine ait TÜFE değişim oranları incelendiğinde hem aylık hem yıllık hem de on iki aylık ortalamalara göre dikkat çeken rakamlar görülüyor.

ŞUBAT 2026 TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)

Şubat ayında oluşan enflasyon rakamları güncel görünümü anlamak açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

Gösterge Şubat 2026 Şubat 2025 Şubat 2024 Bir önceki aya göre değişim oranı 2,96 2,27 4,53 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 7,95 7,42 11,54 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,53 39,05 67,07 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 33,39 53,83 55,91

ŞUBAT 2026 ENFLASYON RAKAMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Şubat 2026 verilerine bakıldığında, bir önceki aya göre değişim oranı 2,96 olarak görülüyor. Aynı tabloda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,53 ve on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 33,39 seviyesinde yer alıyor.

Bu tablo, Mart 2026 enflasyon verileri açıklanmadan önce son güncel resmi görmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Özellikle “Şubat 2026 enflasyon oranı kaç”, “yıllık TÜFE ne kadar”, “aylık enflasyon ne oldu” ve “12 aylık ortalama enflasyon kaç” gibi sorgular açısından bu rakamlar öne çıkıyor.

ŞUBAT 2026, ŞUBAT 2025 VE ŞUBAT 2024 VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI