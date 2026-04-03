Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MART 2026 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Tüm Türkiye'de gözler Mart 2026 enflasyon verilerine çevrildi. Peki Mart 2026 enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Şubat 2026 enflasyon verisi neydi? Tüm yanıtlar ve detaylı analiz haberimizde.

  03.04.2026 09:34
Foto: Depophotos

Mart 2026 enflasyon verileri ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle “Mart 2026 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak”, “enflasyon rakamları açıklandı mı”, “TÜFE Mart 2026 saat kaçta açıklanacak” ve “son enflasyon verileri” gibi aramalar son saatlerde hız kazandı. Gözler şimdi açıklanacak yeni verilerde olurken, şubat ayında oluşan enflasyon rakamları da piyasanın en güçlü referanslarından biri olarak öne çıkıyor.

Henüz Mart 2026 enflasyon verileri açıklanmadı. Mart 2026 enflasyon verileri, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu nedenle ekonomi çevreleri, yatırımcılar, memur ve emekliler ile fiyat hareketlerini takip eden vatandaşlar, yeni açıklanacak TÜFE verilerine odaklanmış durumda.

Yeni veri öncesinde en çok başvurulan referans ise şubat ayı enflasyon tablosu oluyor. Şubat 2026 dönemine ait TÜFE değişim oranları incelendiğinde hem aylık hem yıllık hem de on iki aylık ortalamalara göre dikkat çeken rakamlar görülüyor.

ŞUBAT 2026 TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)

Şubat ayında oluşan enflasyon rakamları güncel görünümü anlamak açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

GöstergeŞubat 2026Şubat 2025Şubat 2024
Bir önceki aya göre değişim oranı2,962,274,53
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı7,957,4211,54
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı31,5339,0567,07
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı33,3953,8355,91

ŞUBAT 2026 ENFLASYON RAKAMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Şubat 2026 verilerine bakıldığında, bir önceki aya göre değişim oranı 2,96 olarak görülüyor. Aynı tabloda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,53 ve on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 33,39 seviyesinde yer alıyor.

Bu tablo, Mart 2026 enflasyon verileri açıklanmadan önce son güncel resmi görmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Özellikle “Şubat 2026 enflasyon oranı kaç”, “yıllık TÜFE ne kadar”, “aylık enflasyon ne oldu” ve “12 aylık ortalama enflasyon kaç” gibi sorgular açısından bu rakamlar öne çıkıyor.

ŞUBAT 2026, ŞUBAT 2025 VE ŞUBAT 2024 VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

GöstergeŞubat 2026Şubat 2025Şubat 2024Kısa Değerlendirme
Bir önceki aya göre değişim oranı2,962,274,53Şubat 2026 aylık değişim oranı, Şubat 2025'in üzerinde, Şubat 2024'ün altında bulunuyor.
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı7,957,4211,54Şubat 2026 verisi, Şubat 2025'e göre daha yüksek; Şubat 2024'e göre daha düşük seviyede yer alıyor.
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı31,5339,0567,07Şubat 2026 yıllık değişim oranı, önceki iki yılın aynı ayına göre daha düşük görünüyor.
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı33,3953,8355,91On iki aylık ortalamalara göre değişim oranında Şubat 2026, önceki yılların altında bulunuyor.
BirGün'e Abone Ol