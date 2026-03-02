MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI? | Kira zammı yüzde kaç olacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde tek bir soru var: Mart 2026 kira artış oranı açıklandı mı? “Bu ay kira artış oranı ne kadar?”, “Mart kira zammı yüzde kaç olacak?” ve “Kira artış oranı ne zaman belli olur?” soruları araştırılmaya devam ediyor. Ancak Mart 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadı.

Mart ayı kira artış oranı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak şubat ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. TÜİK tarafından duyurulacak 12 aylık enflasyon verisi, kira artış oranı için yasal üst sınırı belirleyecek.

Mart 2026 kira artış oranı şu an için açıklanmış değil. Kira zammı oranı, TÜİK’in açıklayacağı şubat ayı enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek.

Kira artış oranı hesaplanırken 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi esas alınıyor. Bu nedenle Mart 2026 kira artış oranı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da duyurulacak enflasyon verisi sonrası netlik kazanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı hesaplama sürecinde 12 aylık birikimli enflasyon oranı dikkate alınıyor. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE kira artış oranı, hem konut kira artış oranı hem de işyeri kira artış oranı için yasal üst sınırı oluşturuyor.

Kira sözleşmesi yenilenen kiracılar için uygulanacak zam oranı, açıklanan 12 aylık ortalama enflasyon oranını geçemiyor. Bu oran, hem kiracı hem de ev sahibi açısından bağlayıcı nitelik taşıyor.

EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Mevzuata göre ev sahibi, kira artış oranı olarak açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde zam talep edemez. Taraflar anlaşsa dahi yasal sınır aşılamaz.

Bu nedenle Mart 2026 kira zammı yüzde kaç olacak sorusunun kesin yanıtı, 3 Mart 2026’da açıklanacak enflasyon verisi ile ortaya çıkacak.

KİRACI 5 YILDAN FAZLA OTURUYORSA NE OLUR?

Kiracının aynı konutta 5 yıldan fazla süreyle oturması halinde, ev sahibi kira tespit davası açabilir. Bu durumda mahkeme; enflasyon, emsal kira bedelleri ve taşınmazın durumu gibi kriterleri dikkate alarak yeni kira bedelini belirler.

Ancak bu artış, yargı kararı olmadan tek taraflı uygulanamaz.

KİRACI HAKLARI NELERDİR?

Kiracılar, açıklanacak yasal kira artış oranının üzerinde bir zam talebiyle karşılaştıklarında bunu kabul etmek zorunda değildir. Ayrıca kira sözleşmesi devam ederken yalnızca kira zammı nedeniyle tahliye edilemezler.

Düzenli ödeme yapan kiracılar hukuki olarak korunmaktadır.

ZAM ORANINDA ANLAŞMAZLIK OLURSA NE OLUR?

Taraflar kira zammı konusunda uzlaşamazsa, TÜİK tarafından açıklanacak resmi kira artış oranı uygulanır. Ev sahibinin bu sınırın üzerinde zam talep etmesi halinde kiracı yasal oran üzerinden ödeme yapabilir.

Uyuşmazlık durumunda konu mahkemeye taşınabilir.

Mart 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı oranı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da duyurulacak şubat ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracı ve ev sahiplerinin, TÜİK tarafından açıklanacak resmi oranı dikkate alarak hareket etmesi büyük önem taşıyor.