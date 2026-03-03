MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! | Kira zammı yüzde kaç oldu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Mart 2026 kira artış oranı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı %33,39 oldu. Böylece Mart 2026 kira zammı oranı yasal üst sınır olarak yüzde 33,39 şeklinde belirlendi.

“Bu ay kira artış oranı ne kadar?”, “Mart kira zammı yüzde kaç oldu?” ve “Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?” soruları da böylece yanıt bulmuş oldu.

TÜİK ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANDI: 12 AYLIK TÜFE %33,39

TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yüzde 33,39 olarak gerçekleşti. Mevzuat gereği kira artış oranı hesaplanırken bu veri esas alınıyor.

Dolayısıyla Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak uygulanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı hesaplama sürecinde 12 aylık ortalama TÜFE verisi dikkate alınır. TÜİK tarafından açıklanan bu oran, hem konut hem de işyeri kira sözleşmeleri için yasal üst sınırı oluşturur.

12 aylık ortalama TÜFE baz alınır.

Açıklanan oran yasal üst sınırdır.

Ev sahibi bu oranı aşamaz.

Kiracı yasal sınırın üzerindeki artışı kabul etmek zorunda değildir.

EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Mart 2026 itibarıyla ev sahibi, kira sözleşmesi yenilenen kiracıya en fazla %33,39 oranında zam yapabilir. Taraflar anlaşsa bile bu yasal sınırın üzerinde artış uygulanamaz.

Bu oran hem kiracı hem de ev sahibi açısından bağlayıcıdır.

ÖRNEK MART 2026 KİRA ZAM TABLOSU

İşte yüzde 33,39 kira artış oranına göre örnek kira hesaplama tablosu:

Mevcut Kira (TL) Artış Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL) 10.000 33,39 3.339 13.339 15.000 33,39 5.008,5 20.008,5 20.000 33,39 6.678 26.678 25.000 33,39 8.347,5 33.347,5

KİRACI 5 YILDAN FAZLA OTURUYORSA NE OLUR?

Kiracının aynı konutta 5 yıldan fazla süreyle oturması halinde ev sahibi kira tespit davası açabilir. Mahkeme; enflasyon oranı, emsal kira bedelleri ve taşınmazın durumu gibi kriterleri dikkate alarak yeni kira bedelini belirler.

Ancak bu artış, mahkeme kararı olmadan tek taraflı uygulanamaz.

ZAM ORANINDA ANLAŞMAZLIK OLURSA NE OLUR?

Taraflar kira zammı konusunda uzlaşamazsa, TÜİK’in açıkladığı %33,39 oranındaki yasal kira artış oranı uygulanır. Ev sahibinin bu oranın üzerinde zam talep etmesi halinde kiracı yasal oran üzerinden ödeme yapabilir.

Uyuşmazlık durumunda konu yargıya taşınabilir.

Mart 2026 kira artış oranı açıklandı mı?

Evet. TÜİK’in Şubat ayı enflasyon verilerine göre Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Mart kira zammı yüzde kaç oldu?

Mart 2026 kira zammı yüzde 33,39 oldu.

Kira artış oranı hangi veriye göre belirleniyor?

12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisine göre belirleniyor.

Ev sahibi daha fazla zam yapabilir mi?

Hayır. Ev sahibi yasal üst sınır olan yüzde 33,39’un üzerinde artış yapamaz.

Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak kesinleşti. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi, kira zammı için yasal üst sınırı belirledi. Kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin, yasal sınırı dikkate alarak işlem yapmaları büyük önem taşıyor.