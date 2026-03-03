Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2,96, yıllık bazda yüzde 31,53 oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranı da belli oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,39 olarak uygulanacak. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,39 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor.