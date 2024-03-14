Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 15

Ardahan’ın Göle ilçesinde Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçülürdü. Dondurucu soğuktan dolayı ağaçlar kırağı tuttu.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.