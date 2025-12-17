Marta Koyu’nda ticarileşme tartışması: Gönüllüler ve yurttaşlar tepkili

İstanbul’un Adalar ilçesinde 1’inci derecede doğal SİT alanı olan Burgazada’daki Marta Koyu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ekim ayında Adalar Belediyesi’ne kiralandı. Belediye, Koy’u işletmek üzere Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. adlı bir şirket kurdu.

GÖNÜLLÜLER HERKES İÇİN GÜVENCE İSTİYOR

T24’ün haberine göre, kiralamaya tepki gösteren Marta Koyu Dayanışması, bu adımın Koy’un ticarileştirilmesinin önünü açacağını belirterek, alanın gelecekte başka bir şirkete devredilebileceği uyarısında bulundu. Dayanışma tarafından yapılan açıklamada, "Marta Koyu’nun, ‘Kıyılar halkındır’ ilkesi uyarınca halkın ücretsiz olarak yararlandığı bir alan olarak kalacağına, kaçak yapıların yıkılacağına ve herhangi bir inşai faaliyete girişilmeyeceğine Adalar Belediyesi’nin güvence vermesini istiyoruz" denildi.

T24’e konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ise herhangi bir devir hakkının söz konusu olmadığını söyledi. Akpolat, Ada Kartı olan Adalılara Koy’a girişin ücretsiz olacağını, giriş-çıkışların akbille yapılabilmesi için BELBİM’le görüşeceklerini ifade etti.

Gönüllüler ise koyun yalnızca Adalılar'a değil tüm yurttaşlar için ücretsiz kalması gerektiğini vurguluyor. Halihazırda tüm yurttaşların ücretsiz şekilde kullanımına açık olan plajın sadece ada halkı için ücretsiz olacağı bir uygulamanın da yanlış olacağı uyarısında bulunuyor.

Marta Koyu Dayanışması'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

ENDER KIYILARDAN BİRİ

“Burgazada Marta Koyu'na ilişkin yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle, Marta Koyu Dayanışması olarak bir basın duyurusu yapmak gereği ortaya çıkmıştır.

Burgazada Marta Koyu; bitki örtüsü, kıyısı, falezi, deniz çayırları, kayaları ve çakıl taşlarıyla İstanbul halkının ve dört mevsim her kıtadan insanın hiçbir ücret ödemeden ziyaret ettiği, denize girdiği, doğayla baş başa kalabildiği ender kıyılardan biri.

Doğal SİT alanı ve özel çevre koruma bölgesi olduğu yasalarla belirlenen Marta Koyu, bir yandan bu özel konumu nedeniyle her tür yapılaşmaya karşı Kıyı Kanunu’yla korunurken, bir yandan da kıyılardan rant elde etmek isteyenlerin girişimiyle yıllardır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla kiraya veriliyor.

ÜCRET ALINACAĞI AÇIKLANDI

Ancak Adalar Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Marta Koyu’nu kiraladığını açıkladı. Belediye Başkanı, alanın kiralanmasına Kültür ve Turizm Bakanının aracı olduğunu ve 45 dönümlük alanın Adalar Belediyesi'ne aylık 100.000 TL’ye ihalesiz bir şekilde kiraya verildiğini belirtti.

Marta Koyu Dayanışması’ndan ve Burgazada Mahalle Meclisi’nden habersiz yapılan kira sözleşmesi duyurusu ve ardından belediye meclisi toplantılarında ve çeşitli görüşmelerde yapılan açıklamalar, bugüne kadar verilen yasal mücadeleye ve koruma ilkelerine aykırı olduğu için endişe yarattı.

Adalar Belediye Başkanı, önceki dönemlerde kaçak olduğu için belediyece yıkılan, ancak sonrasında yeniden kaçak olarak inşa edilen yapıları kullanmayı planladığını, önceki dönemlerde izin vermediği plaj işletmeciliğini bizzat kendisinin yapacağını ve Ada Kart olmayanlardan Koy’a giriş ücreti alınacağını açıkladı.

"İSTANBUL’UN VE TÜM DÜNYA HALKLARININ ÖZGÜRCE YARARLANMASI"

Bütün bunlar, herkesin özgürce yararlanabildiği Marta Koyu’nun ticari bir işletmeye dönüştürüleceği kaygısını yaratıyor. Olayın açıklığa kavuşması için Adalar Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan Marta Koyu kira sözleşmesinin kamuoyu ile ivedilikle paylaşılmasını rica ediyoruz.

Marta Koyu’nun, ‘Kıyılar halkındır’ ilkesi uyarınca halkın ücretsiz olarak yararlandığı bir alan olarak kalacağına, kaçak yapıların yıkılacağına ve herhangi bir inşai faaliyete girişilmeyeceğine Adalar Belediyesi’nin güvence vermesini istiyoruz.

Öte yandan ziyaretçileri bilgilendirmek, ekolojik onarım, kirlenmeyi önlemek, canlı yaşamı gözlemek, atıkları toplamak gibi konularda bir alan yönetim planı çalışması yapılmasının ve bunu gerçekleştirmek için Marta Koyu Dayanışması'yla koordinasyon içinde çalışılmasının büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz.

Marta Koyu Dayanışması olarak bütün bu kaygılar ve önerilerimizle Marta Koyu'nun, İstanbul’un ve tüm dünya halklarının özgürce yararlandığı bu özel kıyının, ekonomik ve siyasal rant amacıyla tahrip edilmesini önlemek için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."