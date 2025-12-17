Marta Koyu’nda ticarileşme tartışması: Gönüllüler ve yurttaşlar tepkili, belediye “ücretsiz” dedi

İstanbul’un Adalar ilçesinde 1’inci derecede doğal SİT alanı olan Burgazada’daki Marta Koyu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ekim ayında Adalar Belediyesi’ne kiralandı. Belediye, Koy’u işletmek üzere Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. adlı bir şirket kurdu.

GÖNÜLLÜLER GÜVENCE İSTİYOR

T24’ün haberine göre, kiralamaya tepki gösteren Marta Koyu Dayanışması, bu adımın Koy’un ticarileştirilmesinin önünü açacağını belirterek, alanın gelecekte başka bir şirkete devredilebileceği uyarısında bulundu. Dayanışma tarafından yapılan açıklamada, "Marta Koyu’nun, ‘Kıyılar halkındır’ ilkesi uyarınca halkın ücretsiz olarak yararlandığı bir alan olarak kalacağına, kaçak yapıların yıkılacağına ve herhangi bir inşai faaliyete girişilmeyeceğine Adalar Belediyesi’nin güvence vermesini istiyoruz" denildi.

"BAŞKA BİR ŞİRKETE DEVREDİLMEYECEK"

T24’e konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ise herhangi bir devir hakkının söz konusu olmadığını söyledi. Akpolat, Ada Kartı olan Adalılara Koy’a girişin ücretsiz olacağını, giriş-çıkışların akbille yapılabilmesi için BELBİM’le görüşeceklerini ifade etti.

Marta Koyu’nun doğal yapısının korunacağını savunan Akpolat, betonlaşmaya izin verilmeyeceğini, yalnızca ahşap soyunma kabini ve tuvalet gibi sınırlı düzenlemeler yapılacağını belirtti. Akpolat ayrıca Koy’un işletmesinin belediyeye ait şirket tarafından yürütüleceğini ve başka bir şirkete devredilmeyeceğini vurguladı.