Marteniçka bilekliği nedir? Neden takılır?

Marteniçka bilekliği, 1 Mart itibarıyla takılan ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir aksesuardır.

Kırmızı ve beyaz iplerin örülmesiyle yapılan bu bileklik, özellikle Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve bazı Balkan ülkelerinde yaygın bir gelenektir.

Beyaz renk saflığı ve yeni başlangıçları temsil ederken, kırmızı renk sağlık ve hayat enerjisini simgeler.

Marteniçka, sadece bileğe değil, bazen yakaya veya çanta gibi aksesuarlara da takılabilir ve geleneksel olarak baharın ilk belirtileri görüldüğünde çıkarılır.

MARTENİÇKA NEDEN TAKILIR?

Marteniçka bilekliği takmanın temel amacı, sağlık, bereket ve şans getirdiğine inanılmasıdır.

Eski bir Slav geleneği olan bu ritüel, insanların doğa ile uyum içinde yaşamasını teşvik eder.

Bileklik genellikle ilk leylek veya ilk açan çiçek görüldüğünde çıkarılır ve dilek tutularak bir ağaca asılır.

Böylece, dileklerin gerçekleşeceğine ve yılın geri kalanının bereketli geçeceğine inanılır.

Günümüzde bu gelenek, sadece Balkanlar’da değil, farklı kültürlerde de ilgi görmekte ve baharın gelişini kutlamak için yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.