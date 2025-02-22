Martin Scorsese'den yeni film projesi

Dünyanın önde gelen yönetmenlerinden Martin Scorsese, yeni bir suç filmiyle sinema dünyasına geri dönüyor.

Yönetmenin bu yeni yapımı, Hawai'de geçecek ve başrollerinde Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt gibi yıldızlar yer alacak.

Bu yeni projede, gazeteci ve yazar Nick Bilton’ın kaleme aldığı senaryo beyaz perdeye uyarlanacak.

Yapımcı koltuğunda ise Martin Scorsese, DiCaprio, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Nick Bilton, Dany Garcia, Lisa Frechette ve Rick Yorn bulunuyor.

Scorsese'nin son filmi 'Dolunay Katilleri' 2023'te yayınlanmıştı.