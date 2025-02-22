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Martin Scorsese'den yeni film projesi

Martin Scorsese'nin Hawai'de geçecek bir suç filmi projesine başladığı bildirildi. Filmde yine Leonardo DiCaprio rol alacak.

Kültür Sanat
  • 22.02.2025 11:27
  • Giriş: 22.02.2025 11:27
  • Güncelleme: 22.02.2025 11:34
Kaynak: Haber Merkezi
Martin Scorsese'den yeni film projesi
Fotoğraf: DepoPhotos

Dünyanın önde gelen yönetmenlerinden Martin Scorsese, yeni bir suç filmiyle sinema dünyasına geri dönüyor.

Yönetmenin bu yeni yapımı, Hawai'de geçecek ve başrollerinde Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt gibi yıldızlar yer alacak.

Bu yeni projede, gazeteci ve yazar Nick Bilton’ın kaleme aldığı senaryo beyaz perdeye uyarlanacak.

Yapımcı koltuğunda ise Martin Scorsese, DiCaprio, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Nick Bilton, Dany Garcia, Lisa Frechette ve Rick Yorn bulunuyor.

Scorsese'nin son filmi 'Dolunay Katilleri' 2023'te yayınlanmıştı.

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