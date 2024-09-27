Martinik’de eylemler bastırılıyor

Fransa kendisinden 6 bin 800 kilometre uzaklıkta bulunan Karayipler’deki sömürgesi Martinik adasında başlayan protestoları bastırmak için her yolu deniyor. Martinikliler eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler düzenliyor.

Martinik Valiliği, adada Fort-de-France ve Lamentin kentlerinin bazı mahallelerinde geçici sokağa çıkma yasağı getirirken, Fransa adaya ek asker sevk etmişti.

Afrika-Karayip Halklarının Korunması Derneği’nin Fransa Sorumlusu Melouane, Paris’teki hükümetin eylemlere tek yanıt olarak baskı yolunu seçtiğini belirtti. Melouane, 2009’da hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde talep edilenlerin 15 yıl sonra hala yerine getirilmediğini kaydetti.